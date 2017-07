మీడియాతో పెట్టుకున్న ట్రంప్: గిచ్చి మరీ కయ్యం..

వాషింగ్టన్: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వివాదాల సహవాసానికి తెరపడటం లేదు. ముందు నుంచి మీడియాపై నెగటివ్ అభిప్రాయంతోనే ఉన్న ట్రంప్.. అదే ధోరణిని ఇప్పటికీ కొనసాగిస్తున్నారు. తాజాగా మరోసారి మీడియాను అనవసర వివాదంలోకి లాగారు.

వైట్ హౌజ్ ప్రెస్ సెక్రటరీ పదవికి రాజీనామా చేసిన తర్వాత సీన్ స్పైసర్ భవిష్యత్తు వెలిగిపోతుందంటూ ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలే ఈ వివాదానికి కారణమయ్యాయి. మీడియా వ్యవహారాలను పర్యవేక్షించే బాధ్యతల నుంచి తప్పుకోవడాన్ని భవిష్యత్తు వెలిగిపోవడంగా అభివర్ణించడాన్ని అక్కడి ప్రెస్ తప్పుపడుతోంది.

Sean Spicer is a wonderful person who took tremendous abuse from the Fake News Media - but his future is bright!