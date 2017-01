స్టిక్కర్ ఉంటే చాలు... వైర్ లేకుండానే మొబైల్ చార్జింగ్

ఎనర్జీ స్క్వేర్ అనే ఫ్రెంచ్ స్టార్టప్ ఒక కొత్త జనరేషన్ వైర్ లెస్ చార్జర్ ను అభివృద్ధి పరిచింది.

English summary

energysquare is not only about charging smartphones on surfaces. Our mission is to get rid of all electric cables and to reinvent the way we have access to energy. Charging smartphones is just a beginning.