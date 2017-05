కాబూల్ లో నాటో కాన్వాయ్ పై ఆత్మాహుతి దాడి, 4 మృతి, 22 మందికి గాయాలు

కాబూల్ లోని అమెరికా ఎంబసీకి సమీపంలో నాటో కాన్వాయ్ పై ఆత్మాహుతి బాంబు దాడి జరిగింది.ఈ ఘటనలో నలుగురు మరణించగా, 22 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.ఈ ఘటన బుదవారం నాడు చోటుచేసుకొంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A suicide bombing near the US embassy in Kabul on Wednesday killed four people and wounded at least 22, Afghan officials said, in an attack on a convoy of armored personnel carriers used by the NATO-led Resolute Support mission.