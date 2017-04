లేడీ టీచర్ నిర్వాకం: మందేసి విద్యార్థితో సెక్స్ చేసింది, భర్త సహకారం!

విద్యార్థులకు మంచి మాటలు చెప్పి మంచి మార్గంలో నడిపించాల్సిన ఓ ఉపాధ్యాయురాలు తన బాధ్యత మరిచింది. విద్యార్థులతోపాటు మద్యం సేవించి.. ఓ విద్యార్థితో శృంగారంలో కూడా పాల్గొంది. ఇందుకు ఆమె భర్త కూడా సహకరించడ

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A TEACHER and her husband face jail after a student sex and booze scandal at their home.