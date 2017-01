86 అంతస్తుల భవనం పైనుంచి పడి... సెల్ఫీయే కారణమా?

రష్యాలోని మాస్కోలో అలెగ్జాండర్(18) అనే యువకుడు 86 అంతస్తుల భవనం పైనుంచి పడి దుర్మరణం పాలయ్యాడు. అతడి మృతిపై భిన్న కథనాలు వినిపిస్తున్నాయి.

English summary

A TEENAGER fell to his death from the 86th floor of Europe's tallest building, the 1,161 ft OKO skyscraper in Moscow. The 18 year old, named only as Alexander Sh, landed on a Mercedes G-Wagen car parked below the tower.