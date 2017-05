అమ్మాయితో డేటింగ్ కు వెళ్ళి పరిహరం కోసం కోర్టుకెళ్ళాడు

ఆన్ లైన్ లో పరిచయమైన అమ్మాయిని డేట్ కు పిలిచాడు. అయితే ఆమె సరేనని ఒప్పుకొంది. ఆమెను సరదాగా గార్డియన్స్ ఆఫ్ గెలాక్సీ సినిమాకు తీసుకెళ్ళాడు. అయితే సినిమా పూర్తైన వెంటనే తనతో డేటింగ్ కు వచ్చిన అమ్మాయిపై

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A Texas man is demanding a refund from his date after she texted while they were at the movies in Austin.Brandon Vezmar filed a petition at a small claims court seeking $17.31 in damages.