ప్లీజ్ రా.. ఒక్కసారి నా కోరిక తీర్చవూ?: స్టూడెంట్ కి లైనేసిన టీచర్

విద్యాబుద్ధులు నేర్పించి, పిల్లల్ని మంచి మార్గంలో నడిపించాల్సిన ఓ ఉపాధ్యాయురాలు.. తన వద్ద చదువుకునే పదమూడేళ్ళ బాలుడిని బుట్టలో వేసుకుని తన కామవాంఛ తీర్చుకుంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A Houston-area middle school English teacher was sentenced Friday to 10 years in prison for having a long-term sexual relationship with a 13-year-old student who impregnated her. Alexandria Vera, 24, pleaded guilty last year to aggravated sexual assault of a child and was hoping to avoid prison and just get probation.