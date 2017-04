థాయ్ లాండ్‌లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. వుటిసాన్ వాంగ్ టాలే అనే ఓ వ్యక్తి 11ఏళ్ల తన కుమార్తెను ఉరివేసి చంపడమే గాక, ఆ వీడియోను ఫేస్ బుక్ లో లైవ్ ప్రసారం చేశాడు.

English summary

A Thai man filmed himself killing his 11-month-old daughter in two video clips posted on Facebook before committing suicide, police said on Tuesday.