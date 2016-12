ట్రక్కు బీభత్సం: 12మంది మృతి, 50మందికి గాయాలు

జర్మనీ రాజధాని బెర్లిన్‌లో ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. క్రిస్మస్‌ పండగ సందర్భంగా షాపింగ్‌ చేసుకుందామని మార్కెట్‌కి వచ్చిన వారిపైకి ఓ ట్రక్కు దూసుకెళ్లింది. దీంతో 12మంది ప్రాణాలు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 10:55 [IST]

English summary

At least 12 persons were killed after a truck rammed into a crowded Christmas market in Central Berlin on Monday evening. Several others were injured.