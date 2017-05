'కిమ్' ఓ పిచ్చోడు, మాటవినకపోతే కొరియాపై అణుబాంబుతో దాడి: ట్రంప్

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి మాట మార్చారు. మొన్నటి దాకా ఏ నోటితోనైతే ఉత్తరకొరియా అదినేత కిమ్ జాంగ్ ఉన్ ను పొగిడారో.. అదే నోటితో మళ్ళీ తిట్లపురణాం మొదలెట్టారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

President Donald Trump called North Korean leader Kim Jong-Un a "madman with nuclear weapons" during a telephone call with Philippine President Rodrigo Duterte, according to a transcript of the conversation released by US media on Tuesday.