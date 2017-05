ఎఫ్‌బీఐ డైరెక్టర్ గా పదేళ్లు పదవిలో కొనసాగాల్సిన కొమెని.. ట్రంప్ నిర్ణయంతో నాలుగేళ్లకే దిగిపోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది.

English summary

Donald Trump has fired James Comey as FBI director in a move that has raised concerns over the independence of the bureau’s investigation into links between the Trump campaign and Russia in the run-up to last year’s US presidential election.