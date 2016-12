ట్రంప్ ఫోన్.. రూ.కోటి

అమెరికా అద్యక్ష ఎన్నికల్లో డొనాల్డ్ ట్రంప్ గెలిచినా నేపథ్యంలో .. బంగారు, వజ్రాల హంగులతో రూపుదిద్దుకున్న ఐఫోన్ ను షార్జాకు చెందినా 'గోల్డ్ జెనీ' అనే సంస్థ విక్రయిస్తోంది.

Goldgenie is selling gold-plated Trump iPhones to the super rich in Sharjah. This year, one option is an iPhone 7 encased in solid gold, encrusted with diamonds and bearing the face of Donald Trump.Priced around 151,000 dollars.