తమను తక్కువగా అంచనా వేయవద్దని దక్షిణ కొరియా మీడియా అధికార ప్రతినిధి ఉత్తర కొరియా చీఫ్ కిమ్ జాంగ్ ఉన్‌ను హెచ్చరించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

US President Donald Trump willing to engage Kim Jong un.