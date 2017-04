అధ్యక్షుడిగా రేపటికి వంద రోజులు.. మీడియాతో ట్రంప్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

అమెరికా అధ్యక్షుడిగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ రేపటితో తన వంద రోజుల పాలన పూర్తి చేసుకోనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తన అనుభవాలను ట్రంప్ మీడియాతో పంచుకున్నారు.

English summary

Washington: On the occassion of first 100 days in president's office Donald Trump expressed his views on his admnistration. While talking to media he expressed his feelings.