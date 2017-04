భారత మధ్యతరగతిపై ట్రంప్ దెబ్బ: ఏలిన వారికీ సవాలే

ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతీయులకు లభిస్తున్న ఉద్యోగావకాశాలు మున్ముందు తగ్గిపోతాయని తాజా పరిణామాలు తెలియజేస్తున్నాయి.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The great Indian middle class must now reconcile to the fact that ‘globalisation as we know it’ is dead. The global workplace has delivered a blow to the job seeker from India.