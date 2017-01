చట్టబద్ధమా?: అల్లుడికి పదవి కట్టబెట్టిన ట్రంప్, కూతురు 'షిఫ్ట్' ఆలోచన

అమెరికా తదుపరి అధ్యక్షులు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన అల్లుడు జారెద్ కుష్నర్‌కు కీలక పదవిని కట్టపెట్టారు. తనకు సీనియర్ సలహాదారుగా అల్లుడిని నియమించారు.

English summary

Trump's son in law Kushner to become senior White House adviser.