ట్రంప్ ఇలా కూడా మాట్లాడుతారా!, ఊహించి ఉండరు..

ఇరు దేశాల మధ్య శాంతి పరిష్కారం కూడా తప్పనిసరిగా లభిస్తుందని, ఇందుకు ట్రంప్ రాయభారమే పరిష్కార మార్గం అని చెప్పుకొచ్చారు.

English summary

U.S. President Donald Trump said on Thursday a major conflict with North Korea is possible in the standoff over its nuclear and missile programs, but he would prefer a diplomatic outcome to the dispute.