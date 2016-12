నేను చెప్పిందే కరెక్ట్, ముస్లీంల వల్లే దాడులు.. నిరూపిస్తా: డొనాల్డ్ ట్రంప్

బెర్లిన్ దాడి పైన అమెరికా తదుపరి అధ్యక్షులు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పందించారు. బెర్లిన్, అంకారాల్లో జరిగిన దాడులు మానవత్వం పైన జరిగిన దాడులు అన్నారు. వీటిని వెంటనే ఆపేయాలని ఆయన అన్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Trump Suggests Berlin Attack Affirms His Plan to Bar Muslims New York Times.