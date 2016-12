కాసేపు కలకలం: ట్రంప్ టవర్స్ లో బాంబు, పరుగులు దీసిన జనం

అమెరికా కాబోయే అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రాంప్ కు చెందిన ట్రంప్ టవర్స్ లో మంగళవారం ఒక బ్యాగులో బాంబు ఉందన్న వార్త దావానలంలా వ్యాపించడంతో టవర్స్ లోని జనం బయటకు పరుగులు దీశారు.

English summary

New York, Dec 28 Police ordered Trump Tower to be evacuated on Tuesday after the discovery of a suspicious package, but the "all clear" was issued shortly thereafter, when the package was found to contain children's toys.