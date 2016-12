ఇక లాంఛనమే: ఎలెక్టొరల్‌ కాలేజీలో ట్రంప్ ఘనవిజయం

దేశ వ్యాప్తంగా నిరసనలు వెల్లువెత్తున్నప్పటికీ డొనాల్డ్ ట్రంప్.. ఎలక్టోరల్ కాలేజీలో ఘన విజయం సాధించారు.

English summary

The US electoral college has certified Donald Trump as the 45th president, despite a last-ditch effort to deny him the White House.