జంట పేలుళ్లతో వణికిన కాబూల్ : 50 మందికి పైగా మృతి?

ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో తాలిబన్లు మరోసారి రెచ్చిపోయారు. ఏకంగా జాతీయ పార్లమెంటు సమీపంలోనే జంట పేలుళ్లకు పాల్పడ్డారు. ఈ పేలుళ్లలో 50 మందికి పైగానే మరణించగా, పలువురు క్షతగాత్రులైనట్లు పోలీసుల ప్రాథమిక అంచనా.

English summary

Two separate explosions go off near Afghanistan's parliament offices in Kabul, in an attack claimed by the Taliban.