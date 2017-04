కొరియా దేశాల్లో యుద్ధ మేఘాలు క‌మ్ముకుంటున్నాయి. అమెరికాకు చెందిన అత్యంత పటిష్టవంతమైన, శక్తివంతమైన థాడ్ మిస్సైల్ వ్య‌వ‌స్థ కూడా బుధవారం ద‌క్షిణ కొరియాకు చేరుకుంది. మరోవైపు యుద్ధ నౌకల ప్రవేశంతో పరిస్థ

English summary

Seol: The U.S. military started moving parts of an anti-missile defense system to a deployment site in South Korea on Wednesday, triggering protests from villagers and criticism from China, amid tension over North Korea's weapons development. The top U.S. commander in the Asia-Pacific, Admiral Harry Harris, told the U.S. Congress that the Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) system would be operational "in coming days." The earlier-than-expected steps to deploy system were denounced both by China, and the frontrunner in South Korea's presidential election on May 9.