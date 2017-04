అన్నంత పనైంది: తగ్గిన హెచ్ 1 బీ వీసా దరఖాస్తులు.. ట్రంప్ విధానాలు నెలకొల్పిన అనిశ్చితి వల్లే

అధ్యక్షుడిగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఎన్నికైనప్పటి నుంచి మొదలైన ఆందోళన.. ఆయన బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత వాస్తవ రూపం దాల్చింది

English summary

The US has received 37,000 less petitions for the H-1B visas for the 2018 fiscal year, the country's immigration agency has said amidst a revamp of the visa programme popular among Indian IT firms and professionals.