పాకిస్తాన్ కు షాకిచ్చిన అమెరికా.. ఐదు ఉగ్రవాద సంస్థలపై ఆంక్షలు!

పాకిస్తాన్ కు అమెరికా షాకిచ్చింది. ముంబై బాంబు పేలుళ్ల సూత్రధారి హఫీజ్ సయీద్‌ నిర్వహిస్తున్న ఉగ్రవాద సంస్థలపై ఆంక్షలు విధించింది. నిధుల సేకరణతోపాటు వారి నాయకత్వాన్ని దెబ్బతీసేందుకు అమెరికా ఈ నిర్ణయం త

English summary

The US has imposed sanctions on Pakistan-based extremists and an organisation run by Mumbai attack mastermind Hafiz Saeed’s JuD group as part of an effort to disrupt their leadership and fund-raising networks. The sanctions have been slapped to disrupt the funding of Lashkar-e-Taiba (LeT) and its front for charitable activities, the Jamaat-ud-Dawah, the Taliban, Jamaat-ul-Dawa al-Qu’ran (JDQ), the Islamic State of Iraq and Syria, and ISIS–Khorasan. Khorasan is a historical region comprising a vast territory covering northeastern Iran, southern Turkmenistan, and northern Afghanistan and parts of India.