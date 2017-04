సంచలన తీర్పు: వృద్దురాలిపై లైంగిక దాడి చేసినందుకు 100ఏళ్ల జైలు!

వృద్ధురాలిని లైంగికంగా వేధించినందుకు 60 ఏళ్లు, తుపాకీతో బెదిరించి దోపిడీ చేసినందుకు మర 40ఏళ్ల శిక్ష విధించింది.

English summary

A young man from the US state of Illinois was sentenced to 100 years in prison after he was convicted of sexually assaulting and robbing an 85-year-old woman, officials said.