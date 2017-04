గోడ కట్టి తీరుతాం: అనుమానాలపై డొనాల్డ్ ట్రంప్

అమెరికా - మెక్సికో సరిహద్దుల్లో గోడ కట్టి తీరతామని అమెరికా అధ్యక్షులు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ పునరుద్ఘాటించారు. భారీ ఖర్చుతో కూడుకున్న ఈ వివాదాస్పద భారీ గోడ నిర్మాణాన్ని తాత్కాలికంగా పక్కన పెట్టారని వార్తలు

English summary

President Trump insisted on Tuesday that he remained committed to his hotly disputed plan to build a wall along the Mexican border, despite backing off a demand that the project be funded in a short-term spending measure that must be passed by Friday to avoid a government shutdown