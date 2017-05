వాన్నక్రై ఫెయిల్యూర్: క్యాష్ చేసుకుంది ఎంతో తెలిస్తే షాక్!..

బ్యాకప్ ఫైళ్లకు అవకాశం లేని వ్యక్తులు, చిన్న వ్యాపారస్తులే ఎక్కువగా వాన్నక్రై బారిన పడటంతో.. వారి నుంచి ఆశించినంత స్థాయిలో డబ్బు ముట్టలేదని సమాచారం.

English summary

Since Friday, more than three lakh computers in over 150 countries, including India, have been in the grips of WannaCry, a ransomware that encrypts all data on a system and demands payment in return for freeing up access.