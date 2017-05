ఉత్తర‘కొరివి’: పుతిన్ కు ఫోన్ చేసిన ట్రంప్.. కిమ్ జాంగ్ పైనే ఎక్కువ చర్చ

రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ కు అమెరికా అధినేత ట్రంప్ ఫోన్ చేశారు. వీరిద్దరి మధ్య ఎక్కువ చర్చ సిరియా కంటే ఉత్తర కొరియా నియంత కిమ్ జాంగ్ ఉన్ తీరుపైనే జరిగినట్టు తెలుస్తోంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The leaders of the US and Russia spoke on the phone this evening, according to a White House spokesperson. It marks the third time the pair have spoken since Donald Trump became president in January. They discussed North Korea, as well as the conflict in Syria. The pair also agreed to meet face-to-face for the first time when they both attend the next G20 summit.