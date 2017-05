ట్రంప్ ఎఫెక్ట్: ఇన్ఫోసిస్ సంచలనం, 10వేల ఉద్యోగాలు అమెరికన్లకే

రానున్న రెండేళ్లలో పదివేల మంది అమెరికన్లకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని ఇన్ఫోసిస్ నిర్ణయం తీసుకోవడాన్ని అమెరికా అధ్యక్షులు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్వాగతించారు.

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 21:34 [IST]

English summary

The White House termed the Infosys decision of hiring 10,000 Americans a political victory for the Trump administration.