రేపే ఇరాన్‌ అధ్యక్ష ఎన్నికలు: సంస్కరణ వాద రౌహానీ, సంప్రదాయ రైసీల్లో విజయమెవరిది?

హసన్ రౌహానీ తిరిగి విజయం సాధించే అవకాశాలు ఉన్నా ఇబ్రహీం రైసీ నుంచి గట్టి పోటీ ఎదురవుతున్నది. ప్రస్తుత అధ్యక్ష ఎన్నికల ప్రచారంలో నిరుద్యోగం, ఆర్థిక వ్యవస్థలో అంశాలపై చర్చ సాగింది.

English summary

Iran’s presidential elections take place on May 19. And though the race has become closer and more interesting than anyone might have expected, incumbent President Hassan Rouhani will still likely win re-election.