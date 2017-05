చైనా సిల్క్ రోడ్: పర్యవసానాలకు పశ్చిమ దేశాలదే బాధ్యత

అంతర్జాతీయంగా దూసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న చైనాను నిలువరించేందుకు భారత్ కూడా వివిధ దేశాలతో దౌత్యపరంగా, ఆర్థిక ద్వైపాక్షిక బంధాల బలోపేతం దిశగా పరుగులు తీస్తున్నది.

English summary

Since the dissolution of the Soviet Union in 1991, and initiation of Chinese economic reforms in 1979, two approaches have characterised western, particularly the US’, strategy towards Russia and China.