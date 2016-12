ఒంటరిగా బయటకెళ్లిందన్న కారణంతో.. తల నరికి..

తాజాగా ఒంటరిగా బయటకెళ్లిందన్న కారణంతో ఓ మహిళను తాలిబన్లు అత్యంత దారుణంగా హత్య చేశారు.

English summary

A woman has reportedly been beheaded by a group of armed men in Afghanistan after she entered a city without her husband.