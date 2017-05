జాతివివక్ష: కూర్చొనేందుకు స్థలం అడిగితే, మీ దేశం వెళ్ళిపో, అస్ట్రేలియన్ మహిళ అహంకారం

అస్ట్రేలియాలో భారతీయులకు మరో సారి వివక్ష ఎదురైంది. గర్భవతిగా ఉన్న ఓ మహిళను పక్కన కూర్చోబెట్టుకొనేందుకు నిరాకరించిన అస్ట్రేలియన్ మహిళ భారతీయ జంటను తీవ్రంగా అవమానపర్చింది.ఈ ఘటనను బాధిత కుటుంబం వీడియో తీ

English summary

An Indian man and his family were racially abused by a woman at a theme park in Sydney, Australia, after he asked her if they could sit next to her.