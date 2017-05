రోడ్డుపైనే యోగా చేసిన మహిళ, అభినందనల వెల్లువ

రోడ్డుపైనే ఓ మహిళ యోగా చేసింది. అయితే రోడ్డుపైనే మహిళా యోగా చేయడాన్ని ఎవరూ కూడ వ్యతిరేకించలేదు. పైగా ఆమె యోగా చేయడంతో పలువురు ప్రశంసలతో ఆమెను ముంచెత్తారు.ఈ ఘటన అమెరికాలో చోటుచేసుకొంది.

English summary

After getting stuck behind an accident Wednesday morning on I-95 in northern Miami-Dade County that left lanes closed for hours, Bjornsen broke out her yoga mat, practiced some poses and posted the evidence on Twitter,