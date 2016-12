తప్పు చేయలేదు, అయినా 31 ఏళ్ళపాటు జైలులోనే , అతనేం చేశాడంటే

చేయని తప్పుకు ఏకంగా 31 ఏళ్ళపాటు ఆయన జైళ్లో గడిపారు. నిర్థోషిగా గుర్తించిన తర్వాత ఆయనకు 1 మిలియన్ డాలర్ల పరిహరం చెల్లించాలని కోర్టు ఆదేశించింది. లారెన్స్ కు 75 డాలర్లు మాత్రమే ఇచ్చారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

60 years old lawrence mckinney from memphis tenn, convicted of rape and bulgalary in 1977 and sentenced to 115 years in jail.the key was throw on his life until a life line was thrown in 208 when dbna evidence ruled him out as a suspect and he was released. on release you'd think a wrongfully convicted man would get the treatment he derserves, the resources to attempt to claw back some of the life he lost the 31 years behind bars that he lost but lawrence was given $75 .