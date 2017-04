తాగి లారీని రోడ్డుపైనే నిలిపిన డ్రైవర్, లారీ నడిపి ట్రాఫిక్ క్లియర్ చేసిన మంత్రి

మహరాష్ట్రలో ఓ ట్రక్కు డ్రైవర్ పీకలదాకా తాగి రోడ్డు మధ్యలోనే ట్రక్కును నిలిపివేశాడు.దీంతో ట్రాఫిక్ జాం ఏర్పడింది. ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.అయితే ఈ ట్రక్కును రోడ్డు పక్కకు తీసుకెళ్ళి నిలిపాడ

English summary

Maharashtra minister Girish Mahajan on Friday drove a truck in Jalgaon in order to clear traffic.Mahajan had to drive the vehicle after the truck driver was detained for drunken driving. The driver left the truck on the road, causing a massive traffic jam.