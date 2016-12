ఐవోఏపై వేటు: క్రీడాశాఖ నిర్ణయాన్ని సమర్ధించిన బింద్రా

హైదరాబాద్: ఇండియన్ ఒలింపిక్స్ సంఘం (ఐవోఏ)ను సస్పెండ్ చేస్తూ కేంద్ర క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ఒలింపిక్‌ స్వర్ణ పతక విజేత అభినవ్ బింద్రా సమర్ధించాడు. ఐవోఏ పట్ల క్రీడాశాఖ తీసుకున్న నిర్ణయం మంచి పరిణామానికి సంకేతమని బింద్రా అభిప్రాయపడ్డాడు.

క్రీడల్లో పారదర్శకత ఉండాలంటే ఇలాంటి నిర్ణయాలు అవసరమని అభిప్రాయపడ్డాడు. కేంద్ర క్రీడా శాఖ మంత్రి విజయ్ గోయల్ వేసిన ముందడుగు కొన్ని విలువల్ని కాపాడటానికి దోహదం చేస్తుందని పేర్కొన్నాడు. ఎక్కడైనా అవినీతి కూడిన పరిపాలన ఎంతోకాలం సాగదనడానికి ఇదే ఉదాహరణ అని బింద్రా తన ట్విట్టర్‌లో పేర్కొన్నాడు.

Also See : కొరడా ఝుళిపించింది: ఐవోఏపై వేటు వేసిన కేంద్ర క్రీడాశాఖ

Change in Indian sport will only happen if mandated. A law is necessary in India. A good step by @IndiaSports & @vijaygoelbjp to suspend IOA

The @Olympics movement and specially the movement in India can no longer hide behind autonomy. It's the age of good governance and ethics.