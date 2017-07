ప్రామిస్ నిలబెట్టుకున్న ఆనంద్ మహీంద్రా: కిదాంబికి కారు బహుమానం

హైదరాబాద్: తాను ఇచ్చిన మాటను ఆనంద్ మహీంద్రా నిలబెట్టుకున్నారు. ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ సూపర్ సిరిస్ విజేతగా నిలిచిన స్టార్ షట్లర్ కిదాంబి శ్రీకాంత్‌కు మహీంద్రా సంస్ధ ఛైర్మన్ ఆనంద్ మహీంద్రా టీయూవీ 300 కారుని బహుమానంగా ఇస్తానని ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.

శుక్రవారం ముంబైలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో వరుసగా ఇండోనేషియా ఓపెన్, ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ గెలిచిన కిదాంబి శ్రీకాంత్‌కు కారుని బహుమానం ఇచ్చి ఆయన చేసిన వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే... జూన్ 25న జరిగిన ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్ ఫైనల్లో ప్రపంచ 11వ ర్యాంకర్‌ శ్రీకాంత్‌ 22-20, 21-16తో వరుస గేముల్లో ఒలింపిక్‌ చాంపియన్‌ చెన్‌లాంగ్‌పై విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే.

Honored to be with such a remarkable person @anandmahindra & receive a personal gift from him. I will cherish it all my life. Thank you sir. pic.twitter.com/XjOG6W7GCa