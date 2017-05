హైదరాబాద్: ఫోగట్ సిస్టర్స్ మరోసారి దేశం గర్వించే పని చేశారు. ఢిల్లీలో జరిగిన ఏషియన్ రెజ్లింగ్ ఛాంపియన్‌షిప్‌ పోటీల్లో భారత్‌కు రెండు పతకాలు సాధించి పెట్టారు.

Story first published: Friday, May 12, 2017, 22:47 [IST]

English summary

India's Phogat sisters, Vinesh and Ritu, have once again made the country proud as they bagged two medals at the ongoing Asian Wrestling Championships here on Friday (May 12).