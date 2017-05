రియో ఒలింపిక్స్ కాంస్య పతక విజేత రెజ్లర్ సాక్షి మాలిక్ ఆసియా రెజ్లింగ్ ఛాంపియన్స్ షిప్‌లో పతకం ఖాయం చేసింది.

English summary

Rio Olympic Games bronze medallist Sakshi Malik assured herself of a silver medal in the ongoing Asian Wrestling Championships after the grappler entered the finals of the 60 kg weight category here on Friday (May 12).