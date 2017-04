చైనాలో జరుగుతున్న ఆసియా ఛాంపియన్‌షిప్‌లో ఒలింపిక్ పతక విజేత పీవీ సింధు సత్తా చాటుతోంది. జపనీస్ క్రీడాకారిణితో బుధవారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో విజయం సాధించి క్వార్టర్‌ ఫైనల్స్‌లోకి దూసుకెళ్లింది.

English summary

Olympic silver medallist P V Sindhu of India sailed into the quarter-finals of the Badminton Asia Championships with another clinical performance here today (April 27).