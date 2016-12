పీబీఎల్‌ మూడో సీజన్‌ సందడి మొదలైంది. గచ్చిబౌలి ఇండోర్‌ స్టేడియం వేదికగా జనవరి 1 నుంచి మొదలవుతున్న ఆరంభ మ్యాచ్‌లో టాప్ షట్లర్లు కరోలినా మారిన్, పీవీ సింధు తలపడనున్నారు.

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 12:47 [IST]

English summary

Rio Olympics champion Carolina Marin is looking forward to the support from the ‘home crowd’ as she leads Hyderabad Hunters’s challenge against the Chennai Smashers, that includes Olympic silver medallist P. V. Sindhu, in the Premier Badminton League (PBL), commencing at the Gachibowli Indoor Stadium here from January 1.