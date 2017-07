బంఫర్ ఆఫర్: అమరావతిలో గోపీచంద్ అకాడమీకి 12.5 ఎకరాలు?

హైదరాబాద్: నవ్యాంధ్ర నూతన రాజధాని అమరావతిలో పుల్లెల గోపీచంద్‌ బ్యాడ్మింటన్‌ అకాడమీ మరికొద్ది నెలల్లో ప్రారంభం అయ్యేందుకు తొలి అడుగు పడింది. రాజధాని గ్రామాల్లో ఒకటైన వెంకటపాలెం పరిధిలో గోపీచంద్‌ అకాడమీకి 12.5 ఎకరాలను ఉచితంగా ఇచ్చేందుకు సీఆర్డీయే నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు మీడియాలో వార్తలు వచ్చాయి.

గోపీచంద్‌ గురువారం విజయవాడలోని సీఆర్డీయే ప్రధాన కార్యాలయంలో కమిషనర్‌ డాక్టర్‌ చెరుకూరి శ్రీధర్‌‌ని కలిశారు. ఈ మేరకు ఉన్నతాధికారులతో జరిగిన చర్చల్లో గోపీచంద్‌ అకాడమీకి 12.5 ఎకరాలను ఉచితంగా ఇచ్చేందుకు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అంగీకరించినట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ విషయమై సీఎం చంద్రబాబుని గోపీచంద్ బుధవారం కలిశారు. ఈ నేపథ్యంలో అకాడమీకి స్థలం కేటాయింపుపై సుముఖంగా ఉన్నప్పటికీ, గురువారం నాటి చర్చల్లో స్థలానికి సంబంధించి విస్తీర్ణం, ఏ గ్రామంలో దీనిని నెలకొల్పాలనే అంశాలపై స్పష్టత వచ్చింది.

నిజానికి అమరావతిలో స్ధాపించబోయే అకాడమీ కోసం గోపీచంద్ పెద్ద మొత్తంలో భూమిని కేటాయించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి గతంలో విజ్ఞప్తి చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో గోపీచంద్ అభ్యర్ధనను పరిగణనలోకి తీసుకున్న ప్రభుత్వం కేవలం 12.50 ఎకరాలను మాత్రమే ఇస్తామని ప్రతిపాదించగా గోపీచంద్‌ అందుకు అంగీకరించారు.

CM @ncbn met Pullela Gopichand yesterday at his residence and had a discussion regarding the promotion of sports in the state. pic.twitter.com/NWhHO49iV5