'ఆ టెన్నిస్ స్టార్ మోసగత్తె, ఆమెను టెన్నిస్‌ ఆడనివ్వొద్దు'

షరపోవా పునరాగమనంపై కెనడా క్రీడాకారిణి యూజిని బౌచర్డ్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. షరపోవా మోసగత్తె అని ఆమెకు జీవితకాల నిషేధమే సరైనదని వ్యాఖ్యానించింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Eugenie Bouchard attacked Maria Sharapova as a "cheater" over her return from a drugs ban and suggested the Russian should be kicked out of tennis for life.