67 బంతుల్లో డబుల్ సెంచరీ: ముంబై ఆటగాడి సంచలనం

ముంబైకి చెందిన 19 ఏళ్ల క్రికెటర్ రుద్ర దాండే సంచలన సృష్టించాడు. టీ20 మ్యాచ్‌లో డబుల్ సెంచరీ సాధించాడు. 67 బంతుల్లో 21 ఫోర్లు, 15 సిక్సర్ల సాయంతో 200 పరుగులు చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు.

English summary

Nineteen-year-old Mumbai batsman Rudra Dhanday scored a 67-ball double hundred in the Mumbai University's Inter-College Cricket Tournament at the Matunga Gymkhana ground on Thursday. Dhanday, who hit 21 fours and 15 sixes in his innings, reached his ton in 39 balls and helped his side score 322 for the loss of two wickets in 20 overs.