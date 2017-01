భారత్ - ఇంగ్లాండ్ మధ్య జరగనున్న వన్డేలో టీమిండియా టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకుంది.

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 13:19 [IST]

English summary

1st ODI: India win toss, elect to bowl first againstEngland at Pune.