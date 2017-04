ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ: ఆ రెండు జట్లతో భారత్ వార్మప్ మ్యాచ్

ఈ ఏడాది జూన్‌లో ఇంగ్లాండ్‌లో జరిగే ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో జరిగే వార్మప్ మ్యాచ్‌ల షెడ్యూల్‌ను ప్రకటించారు. ఈ షెడ్యూల్ ప్రకారం టీమిండియా రెండు వార్మప్ మ్యాచ్‌లు ఆడనుంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

మే 26: ఆస్ట్రేలియా Vs శ్రీలంక, ది ఓవల్ స్టేడియం (లండన్) మే 27: బంగ్లాదేశ్ Vs పాకిస్థాన్, ఎడ్జిబస్టన్ (బర్మింగ్‌హామ్‌) మే 28: భారత్ Vs న్యూజిలాండ్, ది ఓవల్ స్టేడియం (లండన్) మే 29: ఆస్ట్రేలియా Vs పాకిస్థాన్, ఎడ్జిబస్టన్ (బర్మింగ్‌హామ్‌) మే 30: న్యూజిలాండ్ Vs శ్రీలంక, ఎడ్జిబస్టన్ (బర్మింగ్‌హామ్‌) మే 30: భారత్ Vs బంగ్లాదేశ్, ది ఓవల్ స్టేడియం (లండన్)

Story first published: Thursday, April 20, 2017, 19:40 [IST]

English summary

The top cricketing sides from around the world are set to play a few warm-up games in the United Kingdom, before the 2017 edition of the ICC Champions Trophy gets underway in June.