సుప్రీం తీర్పు ఎఫెక్ట్: చేతులు కలిపిన శ్రీని, ఠాకూర్

సుప్రీం కోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో దేశంలోని 21 రాష్ట్ర సంఘాలు లోధా కమిటీ సిఫారసులను అమలు చేస్తామంటూ ముందుకొచ్చాయి.

English summary

With Supreme Court verdict already out, 21 state units have already confirmed in writing to Lodha Panel about implementing all reforms even as former presidents N Srinivasan and Anurag Thakur joined forces in Bengaluru.