క్రికెట్ ఆడుతూ ఆటగాళ్లు ప్రాణాలు కోల్పోతున్న సంఘటనలు రోజు రోజుకూ ఎక్కవవుతున్నాయి. కొన్ని వారాల క్రితం బంగ్లాదేశ్‌లో జరిగిన స్థానిక మ్యాచ్‌లో వికెట్ కీపర్ తలపై బ్యాట్స్‌మెన్ స్టంప్‌తో బలంగా కొట్టడంతో వ

English summary

Certainly this is not the first such instance of a player losing his life on the 22-yard pitch and a 22-year-old passed away after being accidentally hit by a bat by a fellow player. All this happened in a friendly contest Bahadurpura (Hyderabad).