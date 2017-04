ఏప్రిల్ 23: కోహ్లీసేనకు గుర్తుండి పోయే రోజు, ఎందుకంటే!

పదేళ్ల ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యల్ప స్కోరు నమోదు చేసిన జట్టుగా నిలిచింది. అయితే బెంగళూరు అత్యల్ప, అత్యధిక స్కోర్లు నమోదు చేసింది ఒకే రోజు కావడం యాదృచ్ఛికం.

English summary

Before the start of Royal Challengers Bangalore’s match against Kolkata Knight Riders, April 23 was a happy date for Virat Kohli’s team. After the end of the match, April 23 will now also evoke nightmare memories.